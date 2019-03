A Non è l’Arena, di oggi domenica 3 marzo

Massimo Giletti, questa sera fino alle 24 circa e’ impegnato nella conduzione del ventunesimo appuntamento della seconda stagione della fortunata stagione di Non e’ l’Arena.

Stasera spazio alla questione, sempre incandescente dei vitalizi, tema caro al conduttore che in varie occasioni ha portato avanti reportage giornalistici di grande livello per far emergere la verita’.

Da ricordare, la puntata in cui nel novembre del 2017, e’ stato svelato il segreto dei 57 ex consiglieri regionali della Valle D’Aosta che, grazie all’incredibile incasso anticipato dei vitalizi, avevano ottenuto oltre 23 milioni di euro (ovvero tutta la cifra in un’unica soluzione, onde evitare l’applicazione delle regole che valgono per tutti i cittadini).

Ecco, gli ospiti in studio: “Vittorio Sgarbi, Antonio Pennacchi, Nunzia De Girolamo, Riccardo Barenghi, Enrico Balducci, Alessandro Delpriori, Anna Verde, Padre Domenico Costanzo, Roberta Bruzzone, Massimo Oreste Finotto, Fabio Verile, Mario Giordano, Felice Besostri, Vittoria Baldino, Gianfranco Rotondi, Luigi Nocera, Malena, Michelle Ferrari, Diego Fusaro, Fulvio Abbate, Nada Loffredi, Eleonora Strozzi”.

Si parlera’ ovviamente anche dell’attualita’ politica. Lo streaming della trasmissione odierna sarà accessibile, come sempre, sulla piattaforma digitale di La7.