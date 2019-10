A Non è L’Arena, di oggi domenica 6 ottobre, su La7 torna protagonista la polemica tra il conduttore Massimo Giletti e il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè

Lo hanno scritto, su Facebook, dalla Redazione della trasmissione di Massimo Giletti, in onda la domenica sera fino alle 24 circa: “prosegue il viaggio nei costi della politica: dopo le reazioni e le polemiche suscitate dalla scorsa puntata sugli sprechi dell’Assemblea regionale siciliana, le telecamere di Non è L’Arena ripartiranno proprio da lì per rivelare nuovi dettagli legati alla cattiva gestione delle risorse della pubblica amministrazione”.

In Studio a palarne con il giornalista: “Pietrangelo Buttafuoco, l’imprenditore Gianluca Brambilla, il presidente di Airgest Salvatore Ombra, l’ex presidente della Regione Rosario Crocetta, Il deputato dell’Ars Vincenzo Figuccia e l’ex ministro Nunzia De Girolamo, che ha intervistato Gianfranco Miccichè. #nonelarena #MiccichèGiletti #Sicilia #Ars #Miccichè #Giletti”.