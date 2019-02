A Non è l’Arena, di oggi su La7 (in prima serata) il programma condotto da Massimo Giletti

Quest’oggi in prima serata al termine del Tg della rete, su La7, nel corso de Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti torneranno a confrontarsi Daniela Santanchè e Vladimir Luxuria, dopo le polemiche per la partecipazione al programma -Alla Lavagna-. dell’ex parlamentare di Rifondazione Comunista. Tra le reazioni c’è stata anche quella di un professore di Genova, che aveva criticato con parole forti la puntata. L’inviata della Redazione Francesca Ronchin, è andata a cercarlo, per fargli alcune domande. Durante il programma, si parlerà poi, dei rapporti entrati in crisi tra Italia e Francia e delle dichiarazioni del ministro dell’Economia Giovanni Tria.

Tria in una intervista di ieri al quotidiano La Stampa, ha affermato: “l’Italia non ha alcun motivo economico di contrasto con la Francia. Certo, loro hanno una politica industriale più aggressiva, ma questa è una caratteristica del sistema francese che è più compatto e organizzato. Alla fine, ci siamo trovati su posizioni più vicine ai francesi rispetto ad altri paesi”.

Si getta dunque, acqua sul fuoco delle polemiche, dopo che i transalpini hanno richiamato il loro ambasciatore a Roma Cristian Masset, per consultazioni. Spazio poi, ad un altro tema importante come il reddito di cittadinanza una misura sulla quale il Governo nella settimana appena trascorsa ha stabilito i requisiti e le regole da seguire per beneficiare di questo provveddimento di -reinserimento nel mondo del lavoro che serve a integrare i redditi familiari-, come evidenziato da esponenti di rilievo dell’esecutivo. Bisognerà però fare attenzione ai cosiddetti furbetti, delle false separazioni coniugali ed altrettanto fasulle locazioni immobiliari.