“A Sua Immagine”, su Rai1, alla scoperta dei capolavori della Galleria Borghese

Continua il viaggio, sabato 11 luglio alle 16.45 su Rai1, di “A Sua Immagine” alla scoperta dei luoghi dove l’invisibile diventa visibile. In questa puntata, Lorena Bianchetti condurrà il pubblico alla scoperta dei capolavori della Galleria Borghese. Assieme a Monsignor Andrea Leonardo e a Vittorio De Bonis, si conoscerà come è nata questa collezione di statue e dipinti unica al mondo, voluta e creata dal Cardinale Scipione Borghese agli inizi del ‘600. Si avrà modo di approfondire la spiritualità espressa dalle opere di Caravaggio e Bernini, due artisti così diversi, ma profondamente legati al Cardinale Borghese, loro mecenate. Anche Napoleone fu molto interessato alla collezione e parte di essa gli viene venduta agli inizi del 1800 per creare il museo del Louvre a Parigi e dove si può ancora ammirare.

Alle 17.05 torna l’appuntamento con il Vangelo e “Le ragioni della speranza”. Ultima puntata per fra Daniele Randazzo, frate del Terzo ordine regolare e parroco di Primavalle (Roma), che per chiudere il suo percorso porterà gli spettatori in Friuli, a San Floriano del Cóllio, per conoscere una famiglia speciale: Margaret e Bogdan con i loro figli Petra e Janez. Una vita dove la Parola ha messo radici producendo frutti buoni come l’uva della loro vigna; un dolore, quello della piccola figlia Gaia morta di leucemia a soli tre anni, superato solo grazie alla fede. La puntata andrà in replica su Rai1 la domenica alle 6.00.