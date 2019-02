Acicastello si prepara a vivere una tre giorni all’insegna della moda, cinema e canto.

Un campus Internazionale di tre giorni di formazione vera con tre big per categoria; Massimo Boldi per il cinema, Garrison Rochelle per la moda e Marco D’Angelo per il canto.

Dal campus usciranno i nuovi talenti per la moda, il cinema, ed il canto.

Presenti, in modo del tutto esclusivo, i più importanti produzioni italiane sia cinematografiche con la “Titanus” che televisive, (Grande Fratello e le Winx gruppo Endemol Shine), mentre per la moda saranno scelti e contrattualizzati i migliori modelli e le migliori modelle, direttamente da selezionatori della “Brave Models”, una delle più importanti agenzie di moda in Europa ed infine per il canto Marco D’anglelo di the voice of italy, insieme al suo staff formerà e provinerà tutti i cantantanti che parteciperanno.

La categoria “moda” si avvarrà della grandissima presenza di una delle piu’ importanti casting director italiane,Alessandra Cartanese, che selezionerà bambini ed adulti da inserire nelle loro importantissime produzioni italiane.

Per la categoria “CINEMA” un’altra importantissima presenza al campus è quella dell’attrice Americana Elizabeth Kinnear, premiara con i piu’ importanti riconoscimenti mondiali per i film di grande successo (tra i quali la serie Dracula). La kinnear effettuerà i casting a bambini ed adulti per inserire attori ed attrici in importantissime produzioni cinematografiche.

Il campus sarà diviso in due categorie: Junior (dai 4 anni ai 12 anni) e la categoria Senior dai 13 anni in su e a tutti verrà rilasciato attestato di partecipazione al Campus che sarà consegnato direttamente da Massimo Boldi, Garrison Rochelle e Marco D’Angelo.

17Questa è una vera ed unica occasione che hanno tutti i siciliani per avere per tre giorni oltre alla formazione e studio,l’elite delle varie discipline ed avere delle concrete opportunità di entrare nelle migliori produzioni cinematografiche, agenzie di moda o in trasmissioni tv di canto.

Tre giorni fantastici da vivere ad Acicastello (CT) in uno dei migliori alberghi del capoluogo e la partecipazione comprende anche il vitto e l’alloggio, Per partecipare potete andare sul sito www.vpcasting.tv nella sezione (campus) oppure chiamare lo 090/8961106.