Ad Agorà di oggi 12 giugno 2020…, la ministra Elena Bonetti, su Rai3

Venerdì 12 giugno, su Rai3 ad Agorà il programma che ha avuto inizio alle ore 8.00, si continuano a seguire gli sviluppi della ripartenza in Fase 3 con aggiornamenti in diretta, esperti e collegamenti dal territorio. In scaletta anche un’intervista a Maurizio Landini, segretario generale Cgil e ad Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia.

Tra gli ospiti di Serena Bortone: “Massimo Ciccozzi, epidemiologo molecolare Università Campus Bio-Medico di Roma; Maurizio Landini, segretario generale della Cgil; Nicola Giammarioli, segretario generale del Mes; Giorgio Pasotti, attore e regista; Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia; Michele Emiliano, presidente Regione Puglia; Roberto Arditti, direttore Formiche; Antonio Misiani, vice ministro Economia e Finanze, Pd; Claudio Borghi, Lega; Enrico Bertolino”.