Ad “Agorà”, di oggi 16 aprile 2020 su Rai3 tutti gli aggiornamenti sul Coronavirus fino alle ore 10.00

C’è anche un’intervista a Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico, nel sommario di “Agorà”, in onda giovedì 16 aprile a partire dalle 8.00 su Rai3. In primo piano, come sempre, l’emergenza Coronavirus con tutti gli aggiornamenti in diretta, gli esperti e i collegamenti dal territorio.

Tra gli ospiti di Serena Bortone: Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico – M5S; Federico Geremicca, La Stampa; Dario Galli, Lega; Giovanni Rezza, Dipartimento Malattie Infettive – Iss; Anna Ascani, Viceministra Istruzione – PD; Gianni Riotta, La Stampa; Antonio Tajani, Vicepresidente Forza Italia; Enrico Rossi, Presidente Regione Toscana; Fabrizio Masia, sondaggista.