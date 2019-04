Ad Agorà, di oggi 16 aprile su Rai3: faccia a faccia con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, poi crisi Libica… porti chiusi e nuovi arresti per i Casamonica

C’è ancora la Libia in primo piano ad “Agorà”, con l’arrivo a Roma del vicepresidente del Consiglio libico Ahmed Maitig per incontrare il Premier Giuseppe Conte e il Vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Sempre Matteo Salvini, è al centro della cronaca per la polemica sui “porti chiusi” e per la nuova indagine per sequestro di persona, questa volta partita da Siracusa.

La puntata di Agorà in onda oggi, martedì 16 aprile, alle 8.00 su Rai3, proseguirà con il racconto sul nuovo blitz dei carabinieri romani contro le famiglie Casamonica, Spada e Di Silvio. I 23 arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di estorsione, usura, intestazione fittizia di beni, spaccio di stupefacenti. Infine, l’intervista esclusiva con il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Ospiti del programma saranno: “Edoardo Rixi, Viceministro Infrastrutture e Trasporti – Lega; Luca Carabetta, Vice Presidente Commissione Attività Produttive Alla Camera – M5s; Luigi De Magistris, Sindaco Di Napoli; Andrea Delmastro, Fratelli D’Italia; Gabriele Iacovino, Direttore Cesi; Antonello Caporale, Il Fatto Quotidano; Valeria Fedeli, Partito Democratico; Sarina Biraghi, La Verita’; Giacomo Lacquaniti, Associazione Nazionale Funzionari Di Polizia; Floriana Bulfon, giornalista; Alfonso Pecorario Scanio; Luigi Boitani, Zoologo Universita’ La Sapienza e Lorenzo Cremonesi, Corriere Della Sera”.