Ad “Agorà”…, di oggi 16 novembre che e’ iniziato alle ore 8 su Rai3: ospite Lucia Borgonzoni

CON LUISELLA COSTAMAGNA..., SPAZIO A TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

L’aumento dei contagi e dei decessi, le ordinanze delle Regioni e il caso Campania, i possibili inasprimenti di divieti e restrizioni, il dialogo Governo-opposizione saranno i temi della puntata di Agorà, in onda lunedì 16 novembre che e’ iniziata alle 8 su Rai3.

In scaletta anche un’intervista a Lucia Borgonzoni della Lega e tutti gli aggiornamenti in diretta con gli esperti, e i collegamenti in Italia e all’estero.

Tra gli ospiti di Luisella Costamagna: Lucia Borgonzoni, Lega; Riccardo Ricciardi, M5S; Anna Rossomando, PD; Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia; Fabrizio Pregliasco, Silvio Garattini, Domenico De Masi, Augusto Minzolini ed Alessandra Ziniti.