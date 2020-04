Ad Agorà di oggi 22 aprile 2020, il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme Federico D’Incá

Agorà continua ad occuparsi dell’emergenza coronavirus con tutti gli aggiornamenti in diretta, gli esperti e i collegamenti dal territorio. Nell’ambito dell’impegno della rete a dedicare spazi a docenti e ragazzi in questo periodo di chiusura forzata delle scuole, il programma ospiterà come sempre, il professor Roberto Cighetti, insegnante di scienze a Casalpusterlengo che ha vissuto nella zona rossa di Codogno e che ora è tornato a fare lezione. In scaletta anche un’intervista al ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme Federico D’Incá.

Tra gli altri ospiti di Serena Bortone, mercoledì 22 aprile a partire dalle 08.00 e fino alle 10.00 su Rai3: Nicola Giammarioli, segretario generale MES; Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive – Policlinico San Martino di Genova; Marianna Madia, Partito Democratico; Riccardo Molinari , capogruppo Lega Camera Deputati; Lapo Elkann, imprenditore; Claudio Costamagna, presidente CC e Soci; Mario Tozzi, geologo.