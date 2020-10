Ad Agorà (di oggi 22 ottobre 2020)… il programma che e’ iniziato alle 8 si parlerà del nuovo record di contagi

L’aumento dei contagi, come proteggersi dal virus, le ricadute dell’emergenza Covid sull’occupazione saranno i temi della puntata di Agorà (in onda giovedì 22 ottobre), il programma che e’ iniziato alle 8 su Rai3. Non mancheranno i sondaggi di Emg Acqua, come ogni giovedì, in esclusiva.

Tra gli ospiti di Luisella Costamagna ci saranno: Massimiliano Romeo, capogruppo Lega al Senato; Danilo Toninelli, M5S; Elisabetta Gardini, Fratelli d’Italia; Debora Serracchiani, presidente commissione lavoro della Camera e vicepresidente PD; Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano; Fabrizio Masia, sondaggista; Giulio Gambino, direttore Tpi; Francesco Verderami, Corriere della Sera; Nicola Magrini, direttore generale Aifa; Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil.