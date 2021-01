Ad Agorà…, di oggi 29 gennaio 2021: la crisi di governo e le consultazioni, i colori delle Regioni e le conseguenze economiche

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA, NEL PROGRAMMA (CONDOTTO DA LUISELLA COSTAMAGNA SU RAI3) CHE E' INIZIATO ALLE 8.00 E DURERA' FINO ALLE 10.00

La crisi di governo e le consultazioni, i nuovi colori delle Regioni e le conseguenze economiche della pandemia saranno i temi della puntata di Agorà, in onda venerdì 29 gennaio con inizio dalle 8.00 e fino alle 10.00 su Rai3. Nella puntata tutti gli aggiornamenti in diretta, con gli esperti e collegamenti in Italia e all’estero.

Tra gli ospiti di Luisella Costamagna: “Stefano Bonaccini (presidente Conferenza Regioni e Presidente Emilia Romagna, PD); Matteo Salvini (segretario della Lega); Stefano Fassina (Leu); Andrea Del Mastro (Fratelli d’Italia); Benedetto Della Vedova (segretario nazionale di Più Europa); Saverio De Bonis (senatore Gruppo Europeisti-Maie-Centro Democratico); Gianfranco Pasquino (professore Emerito di Scienza della Politica); Sarina Biraghi (La Verità); Federico Fubini (vicedirettore Corriere della Sera); Rita Cavallo (quirinalista Rai) e Gianrico Carofiglio (scrittore)”.