Ad “Agorà Estate”, di oggi 13 agosto 2020 su Rai3: intervista alla ministra Teresa Bellanova

Nella puntata di Agorà Estate, in onda giovedì 13 agosto alle 8.00 su Rai3, in primo piano il dibattito sulla ripresa economica del Paese, con le interviste in studio alla Ministra delle Politiche Agricole e Forestali, Teresa Bellanova e al presidente di Azione, Carlo Calenda.

Seguirà poi l’intervento in trasmissione di Mario Monti, appena nominato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a capo di un comitato indipendente per studiare gli effetti economici e sociali della pandemia causata dal Coronavirus. Nella puntata anche tutti gli aggiornamenti in diretta, con gli esperti in studio e i collegamenti dal territorio per raccontare l’estate all’insegna del Covid-19.

Tra gli ospiti di Roberto Vicaretti anche: Massimo De Manzoni, condirettore de La Verità, Alessandro Cattaneo, deputato Forza Italia, Dino Giarrusso, eurodeputato Movimento 5 Stelle, Licia Fertz e Giovanna Capobianco, influencer, Marco Revelli, politologo, il direttore editoriale di Formiche Roberto Arditti e il direttore di pneumologia del Policlinico Gemelli a Roma, Luca Richeldi. In collegamento da Mosca il corrispondente Rai Sergio Paini.