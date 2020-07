Ad Agorà Estate, di oggi 3 luglio 2020… l’intervista alla ministra Pisano

Anche venerdì 3 luglio Agorà continuerà ad occuparsi della ripartenza in Fase 3. L’attualità politica, la cronaca dell’estate all’insegna del covid e della ripresa economica del Paese, con gli aggiornamenti in diretta, gli esperti e i collegamenti dal territorio. In scaletta l’intervista a Paola Pisano, ministra per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione.

Tra gli ospiti di Roberto Vicaretti, dalle 8.00 alle 10.00 su Rai3 ci saranno inoltre: Antonio Tajani, vicepresidente Forza Italia; Isabella Rauti, Fratelli D’Italia; Matteo Ricci, sindaco di Pesaro – PD; Elli Schlein, vicepresidente Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna; Walter Ricciardi, consigliere ministro della Salute – docente Igiene Università Cattolica; Giovanna Vitale, La Repubblica; Claudio Cerasa, direttore Il Foglio; Francesco Maria Del Vigo, vicedirettore Il Giornale; Alessandro Sansoni, Culturaidentità; Michele Mirabella; Ivana Jelenic, presidente Fiavet.