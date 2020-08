Ad “Agorà Estate”…, di oggi 5 agosto 2020 le ministre dell’Innovazione tecnologica e digitalizzazione Paola Pisano e per le Pari opportunità Elena Bonetti

Ad “Agorà Estate” si continuerà a parlare dell’emergenza Coronavirus, con gli interventi della Ministra dell’Innovazione tecnologica e della digitalizzazione, Paola Pisano e della Ministra per le pari opportunità Elena Bonetti. Nella puntata di mercoledì 5 agosto, alle 8 come sempre su Rai3, in primo piano la ripartenza economica, l’emergenza migranti e i principali fatti di cronaca con gli aggiornamenti in diretta, gli esperti e i collegamenti dal territorio.

In scaletta, anche l’intervista alla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Tra gli altri ospiti di Roberto Vicaretti, ci saranno: Alessandro Morelli, Lega; Tiziana Beghin, Movimento 5 Stelle; Massimo Medri, sindaco di Cervia; Alessia Morani, Partito Democratico; Alberto Mantovani, immunologo; Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute. In studio anche i giornalisti Alessandro Cecchi Paone, Claudia Fusani e Carlo Puca.