Ad Agorà, su Rai3 alle 8: i nodi nella maggioranza, i sondaggi del giovedì e l’intervista esclusiva a Enrica Sabatini, socia dell’Associazione Rousseau

Nella puntata di oggi, 7 marzo ad Agorà, in onda su Rai3 alle 8.00, come ogni giovedì tornano i sondaggi che fotograferanno il giudizio degli italiani sulla politica e in particolare sul futuro del Pd e sulle mosse del nuovo segretario.

Tra gli ospiti di serena Bortone anche Enrica Sabatini (socia dell’Associazione Rousseau), che per la prima volta rilascerà un’intervista.

Intanto le porte di Caf e Poste si sono aperte per chi vuole chiedere il reddito di cittadinanza in attesa che venga messo a punto l’accordo con le Regioni sui navigator. C’è un tema su cui manca l’intesa ed è quello della Tav, che verrà discusso stasera nel vertice di maggioranza. Sulla legittima difesa invece c’è stata l’approvazione della Camera con l’astensione di 25 deputati del Movimento Cinque Stelle, mentre l’Ocse lancia l’allarme sulla crescita: nel 2019 l’Italia sarà in recessione.

Saranno ospiti: ” Fabrizio Masia (sondaggista), Dario Galli (sottosegretario Sviluppo Economico – Lega), Valeria Fedeli (Partito Democratico), Antonio Polito (vicedirettore Corriere della Sera), Luca Telese (giornalista), Nunzia De Girolamo (editorialista Libero), Riccardo Maria Monti (imprenditore), Mustapha Aarboubi, Ettore Licheri (Movimento 5 Stelle), Sergio Rizzo (vice direttore la Repubblica), Stefania Gasparini (Partito Democratico)”.