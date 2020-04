“Agorà”: anche nella puntata in onda martedì 7 aprile alle 8.00 su Rai3, ci saranno interviste agli esperti e collegamenti dal territorio

Aggiornamenti in diretta, interviste agli esperti e collegamenti dal territorio. L’emergenza coronavirus è al centro di “Agorà” anche nella puntata in onda martedì 7 aprile alle 8.00 su Rai3.

Nell’ambito dell’impegno della rete a dedicare spazi a docenti e ragazzi in questo periodo di chiusura forzata delle scuole, “Agorà” ospita come sempre il professor Roberto Cighetti, insegnante di scienze a Casalpusterlengo che ha vissuto nella zona rossa di Codogno e che ora è tornato a fare lezione. In scaletta, inoltre, un’intervista al ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Tra gli ospiti di Serena Bortone anche Giulio Gallera, assessore al Welfare Regione Lombardia; Pier Luigi Lopalco, responsabile coordinamento regionale emergenze epidemiologiche Puglia; Andrea Monda, direttore Osservatore Romano; Alessandro Cecchi Paone, giornalista; Graziano Delrio, Partito Democratico; Alessandra Ghisleri, presidente di Euromedia Research; Diva Moriani, manager; Claudio Durigon, Lega.