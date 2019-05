Agorà con Serena Bortone, dalle 8 alle 10 su Rai3: l’attualità politica e il confronto interno alla maggioranza

All’indomani dei ballottaggi in Sicilia e a due settimane dal voto, continua il confronto all’interno della maggioranza. Nel dibattito politico anche il sit-in antifascista degli studenti della Sapienza, in solidarietà di Mimmo Lucano, e le tensioni per il corteo di Forza Nuova.

Per la cronaca, ancora maltempo, con neve in quota, grandine e raffiche di vento. L’inviata di Agorà sarà in Emilia Romagna dove, per la piena dei fiumi, l’allerta meteo è stata elevata a rossa. Infine, la solidarietà del quartiere di San Giovanni al cardinale Krajewski, l’elemosiniere del Papa che ha rotto i sigilli al contatore della luce di uno stabile occupato nel centro di Roma. Di questo e molto altro si parlerà oggi martedì 14 maggio, ad Agorà in diretta alle 8 su Rai3.

Saranno ospiti di Serena Bortone: Luca Carabetta, Vice Presidente Commissione Attività Produttive – M5s; Francesca Donato, Lega; Carlo Calenda, Pd-Siamo Europei; Benedetto Della Vedova, +Europa; Antonello Caporale, Il Fatto Quotidiano; Goffredo Buccini, Corriere della Sera; Lucia Ercoli, Direttrice Medicina Solidale; Valentina Guzzanti, Avvocato Fiscalista; Carlo Cambi, La Verità; Alfonso Pecoraro Scanio.