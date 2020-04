Agorà: Coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta e un’intervista al Ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola

Anche venerdì 10 aprile Agorà continuerà ad occuparsi dell’emergenza coronavirus con tutti gli aggiornamenti in diretta, gli esperti e i collegamenti dal territorio.

Nell’ambito dell’impegno della rete a dedicare spazi a docenti e ragazzi in questo periodo di chiusura forzata delle scuole, Agorà ospiterà come sempre il professor Roberto Cighetti, insegnante di scienze a Casalpusterlengo che ha vissuto nella zona rossa di Codogno e che ora è tornato a fare lezione. In scaletta anche un’intervista al Ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola. Tra gli ospiti di Serena Bortone, alle 8.00 su Rai3, ci saranno: Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei; Pierpaolo Sileri, Viceministro della Salute; Licia Ronzulli, Forza Italia; Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria per i Beni e le Attività Culturali; Virman Cusenza , direttore Il Messaggero; Marco Lillo, vicedirettore Il Fatto Quotidiano; Andrea Crisanti , direttore Microbiologia e Virologia – A.O. Università di Padova; Daniel Gros, direttore Ceps; Enrico Bertolino e Roberto Cighetti, Professore – Ist. Cesaris Casalpusterlengo.