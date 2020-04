“Agorà”, Coronavirus: tutti gli aggiornamenti in diretta oggi 6 aprile alle ore 8.00 su Rai3 con Serena Bortone

Con gli aggiornamenti in diretta, le voci degli esperti e i collegamenti dal territorio, l’emergenza coronavirus è ancora al centro dell’appuntamento con “Agorà” in onda lunedì 6 aprile alle 8.00 su Rai3. Nell’ambito dell’impegno della rete a dedicare spazi a docenti e ragazzi in questo periodo di chiusura forzata delle scuole,

“Agorà” ospiterà come sempre il professor Roberto Cighetti, insegnante di scienze a Casalpusterlengo che ha vissuto nella zona rossa di Codogno e che ora è tornato a fare lezione. In scaletta anche un’intervista al Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri. Tra gli altri ospiti di Serena Bortone ci saranno: Maurizio Martina, Partito Democratico; Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia; Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna – Partito Democratico; Eleonora Lombardi, infermiera Ospedale Maggiore Bologna; Nicola Cilloni, Responsabile Terapia Intensiva Ospedale Maggiore Bologna; Marco Marsilio, Presidente Regione Abruzzo – Fratelli d’Italia; Maurizio Molinari, direttore La Stampa; Maurizio Gasparri, Forza Italia; Giuseppe Remuzzi, Direttore Istituto Mario Negri; Antonio Giordano, Ricercatore e Direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia; Michele Mirabella.