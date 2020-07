“Agorà” di oggi 16 luglio 2020…, su Rai3 fino alle 10.00: come l’Italia prova a ripartire

“Agorà” anche nella puntata di giovedì 16 luglio continuerà ad occuparsi della ripartenza in Fase 3. L’attualità politica, la cronaca dell’estate all’insegna del covid e della ripresa economica del paese, con gli aggiornamenti in diretta, gli esperti e i collegamenti dal territorio. In scaletta le interviste a Fabiana Dadone, Ministra per la Pubblica Amministrazione e al leader della Lega Matteo Salvini.

Tra gli ospiti di Roberto Vicaretti, dalle 8.00 alle 10.00 su Rai3: Andrea Ruggieri, Forza Italia; Elisabetta Gardini, Fratelli D’Italia; Emanuele Fiano, Partito Democratico; Ettore Rosato, Presidente Italia Viva; Francesca Re David, Segretaria Generale Fiom; Annalisa Chirico, Il Foglio; Marianna Aprile, Oggi; Massimo Ammaniti, scrittore e Samantha Meloni, Educatrice.