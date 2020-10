Agorà di oggi 28 ottobre 2020…, il programma che e’ iniziato alle ore 8.00 su Rai3

Contagi di nuovo in crescita, l’approvazione del Decreto Ristori con gli aiuti a fondo perduto, le proteste di piazza, gli aggiornamenti in diretta con gli esperti e i collegamenti in Italia e all’estero. Di tutto questo e di molto altro si parlerà nella puntata di mercoledì 28 ottobre, ad Agorà, il programma di Rai3 che e’ iniziato in diretta alle 8.00.

Tra gli ospiti di Luisella Costamagna ci saranno: Chiara Appendino, Sindaca di Torino; Debora Serracchiani, presidente Commissione Lavoro della Camera – Vicepresidente PD; Massimo Bitonci, Lega; Gennaro Migliore, Italia Viva; Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia; Alberto Villani, direttore Malattie Infettive Ospedale Bambino Gesù – Membro Cts; Luigi Manconi, sociologo, ex presidente Commissione Diritti Umani del Senato; Gaetano Pedullà, direttore La Notizia; Claudio Brachino, giornalista, e Patrizia De Luise, presidente nazionale Confesercenti.