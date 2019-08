Agorà Estate del 7 agosto, su Rai3 alle ore 8: decreto crisi aziendali e Governo alla prova della Tav

La riunione del Consiglio dei Ministri sul decreto salva imprese e gli interventi mirati per tutelare i riders, l’incontro del vicepremier e Ministro dell’interno Salvini con le parti sociali, la votazione sulla TAV e le proposte per rilanciare l’economia. Questi i temi al centro del dibattito di domani, mercoledì 7 agosto, ad Agorà Estate condotto da Monica Giandotti, in diretta dalle 8 alle 10, su Rai 3.

Nel corso della puntata un approfondimento sulla situazione di stallo-recessione con l’economista Carlo Cottarelli e un collegamento con Chef Rubio da Lampedusa. Gli ospiti di Monica Giandotti saranno: Andrea Orlando, vicesegretario Pd, Guido Guidesi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio – Lega, Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle, Licia Ronzulli, Forza Italia, Jacopo Fo, attore e scrittore, Carlo Cottarelli – Università Cattolica / Bocconi, Paolo Agnelli, presidente Confimi Industria, Laura Tecce, Cultura Identità, Maria Teresa Meli, Corriere della Sera, Chef Rubio.