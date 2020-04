Agorà, venerdì 24 aprile come di consueto alle 8 su Rai3, continuerà ad occuparsi dell’emergenza Coronavirus con tutti gli aggiornamenti in diretta, gli esperti e i collegamenti dal territorio. In scaletta, anche le interviste al Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e al Segretario Federale della Lega Matteo Salvini.

Tra gli altri ospiti di Serena Bortone: Augusta Montaruli, Fratelli d’Italia; Emanuele Fiano, Partito Democratico; Silvio Garattini, Presidente Istituto di Ricerche Farmacologiche-Mario Negri; Giampiero Massolo, Presidente Fincantieri; Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli; Barbara Fiammeri, Il Sole 24 Ore; Damiana Barsotti, infermiera Ospedale San Luca di Lucca; Gianna Radiconcini, partigiana.