Alberto Angela è stato il primo ospite di “Da Noi… A Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini, in onda domenica 18 ottobre che è iniziato alle 17.20 su Rai1: il celebre divulgatore scientifico si è sottoposto per la prima volta alle domande di un gruppo di intervistatori in erba.

Matilde Gioli e Giovanni Scifoni, protagonisti della fiction di successo “Doc – nelle tue mani”, con il dottor Pierdante Piccioni, che ha ispirato la serie, ripercorreranno, invece, tra realtà e finzione, le tappe principali della storia che sta tenendo incollati al video milioni di telespettatori.

Infine, la storia di forza e rinascita di una donna malata di sclerosi multipla che è stata capace di cambiare in positivo la sua vita e quella delle tante persone che ha aiutato nel corso di questi anni.

Al centro di ogni puntata del programma continua ad esserci il dialogo con “persone comuni”, personaggi e artisti del nostro tempo accomunati tutti da una storia da raccontare e dal desiderio di farlo senza filtri, con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni: donne che hanno saputo trovare la loro strada contro ogni avversità.