Alberto Matano e Maria Grazia Sarrocco, ieri hanno seguito il caso dell’omicidio del 24enne romano Luca Sacchi [Video]

I RESPONSABILI DE LA VITA IN DIRETTA (IL PROGRAMMA POMERIDIANO DI RAI1 IN ONDA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE 16.50 ALLE 18.30) INFATTI, SONO STATI IN COLLEGAMENTO CON IL PARK HOTEL APPIA DI VIA APPIA NUOVA, 934 A ROMA PER SEGUIRE LA CONFERENZA STAMPA DEGLI AVVOCATI DELLA FAMIGLIA SACCHI, ALLA QUALE HA PARTECIPATO IL SIGNOR ALFONSO (PADRE DEL RAGAZZO) A 8 GIORNI DAL DECESSO DEL FIGLIO