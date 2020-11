Alla nona puntata di ‘Domenica In’, in onda domenica 8 novembre in diretta su Rai1, che ha avuto inizio alle 14 ci saranno molti ospiti

La nona puntata di ‘Domenica In’, in onda domenica 8 novembre in diretta su Rai1 che ha avuto inizio alle 14, vedrà Mara Venier accogliere molti ospiti, in studio e in collegamento.

Giancarlo Giannini si racconterà tra carriera e vita privata ricordando anche alcune grandi attrici con le quali ha lavorato nel corso della lunga carriera cinematografica.

La giornalista Giovanna Botteri sarà protagonista di una ampia intervista nella quale ripercorrerà gli anni che l’hanno resa celebre come inviata ‘speciale’ per la Rai nei luoghi più ‘caldi’ dello scenario internazionale.

Per lo spazio musicale, interverrà Patty Pravo, icona della musica italiana degli anni ’70 e ’80 e nel corso della puntata vi è stato anche un ricordo di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh, venuto a mancare all’ età di 72 anni.

Ampio spazio all’informazione medico-scientifica, con il Prof. Francesco Le Foche, immunologo, per fare il punto sulla situazione in Italia in merito all’aumento dei contagi da Coronavirus.

In collegamento anche:

il giornalista Mario Calabresi e Selvaggia Lucarelli;

Franco Antonello, il papà di Andrea, un ragazzo autistico di 27 anni, si collegherà da Castelfranco Veneto per raccontare la loro bellissima storia che qualche anno fa ha ispirato anche un film per la regia di Gabriele Salvatores. L’occasione sarà quella di presentare il loro ultimo libro ‘La valigia Aran’.

La regia è di Flavia Unfer.