Alle ore 10.45, su Rai3: “Tutta Salute”

Nella puntata di Tutta Salute, in onda oggi mercoledì 24 aprile, alle 10.45 su Rai3, si parlerà della spalla, della sua importanza e di come mantenerla sempre ben funzionante. A spiegare come fare sarà il professor Marco Maiotti, Primario di Traumatologia presso l’Ospedale San Giovanni di Roma, che sarà ospite in studio di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada.

Una recente analisi effettuata dai ricercatori della Harvard School of Public Health di Boston, ha preso in esame le abitudini alimentari di quasi 800mila persone e ha dimostrato che, consumando 70 grammi di cereali integrali al giorno, si riduce il rischio di mortalità del 22%. Qual è, allora, il modo migliore per consumare alimenti integrali? Se ne parlerà con Silvia Migliaccio, Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze del Movimento dell’Università del Foro Italico di Roma.

A che età l’uomo deve sottoporsi ai primi controlli clinici della prostata? E’ vero che andare in moto può aumentare il rischio di avere problemi? Farà chiarezza il professor Giorgio Franco, Urologo presso il Policlinico Umberto I, che sarà ospite di Carlotta Mantovan.