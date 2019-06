Oggi domenica 16 giugno, alle 14.00 su Rai1, alcune delle interviste più belle dell’edizione 2019 nella terza puntata di “Domenica In… Il Meglio Di”. Tante anche le esibizioni di alcuni dei cantanti più importanti intervenuti nel salotto domenicale di Mara Venier.

In scaletta, Leonardo Pieraccioni, Alessandra Amoroso, Patty Pravo,Flavio Insinna, Arisa, Fabrizio Moro e Anna Tatangelo. Le puntate di “Domenica In… Il Meglio Di” andranno in onda per tutto il mese di giugno, sempre su Rai1.