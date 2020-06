Anche giovedì 25 giugno Agorà continuerà ad occuparsi della ripartenza in Fase 3 con gli aggiornamenti in diretta, gli esperti e i collegamenti dal territorio. In scaletta anche le interviste a Francesco Boccia ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e a Federico D’Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme.

Tra gli ospiti di Serena Bortone, dalle 8.00 alle 10.00 su Rai3 ci saranno: “Alessandro Morelli, Lega; Debora Serracchiani, vice presidente del Partito Democratico; Maurizio Gasparri, Forza Italia; Fabrizio Masia, sondaggista; Gabriele Vacis, regista teatrale; Massimo Giannini, direttore La Stampa; Walter Ricciardi, consigliere ministro della Salute – Docente Igiene Università Cattolica; Carlo Lucarelli; Francesco Boccia, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie; Davide Faraone, capogruppo Senato Italia Viva; Alessandro De Nicola, presidente Adam Smith Society; Marco Revelli, politologo; Federico D’Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme – M5S”.