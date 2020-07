Anche la puntata di Agorà di lunedì 6 luglio, in onda su Rai3 dalle 8.00, sarà dedicata alla ripartenza in Fase 3

FINO ALLE ORE 10.00, CI SARÀ SPAZIO PER LE INTERVISTE DEL CONDUTTORE ROBERTO VICARETTI

Anche la puntata di Agorà di lunedì 6 luglio, in onda su Rai3 dalle 8.00 alle 10.00, sarà dedicata alla ripartenza in Fase 3. Nel corso del programma anche l’attualità politica, la cronaca dell’estate all’insegna del covid e della ripresa economica del paese, con gli aggiornamenti in diretta, gli esperti e i collegamenti dal territorio.

Tra gli ospiti di Roberto Vicaretti: “Giovanni Toti, presidente Regione Liguria, Guido Crosetto, imprenditore, Maurizio Molinari, direttore La Repubblica, Tiziana Beghin, Europarlamentare Movimento 5 Stelle, Antonio Misiani, Viceministro Economia e Finanze – PD, Valerio Carocci e i ragazzi del Cinema America, Massimiliano Panarari, politologo Luiss, Fabio Martini, La Stampa, Stefano Vella, docente di Salute globale all’Università Cattolica del Sacro Cuore – Roma, Lucia Borgonzoni, Lega, Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore e Neri Marcoré, attore”.