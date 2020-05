Anche lunedì 11 maggio su Rai3, Agorà continuerà ad occuparsi (dalle 8.00 alle 10.00) dell’emergenza Coronavirus e della nuova ripartenza in Fase 2 con gli aggiornamenti in diretta, gli esperti e i collegamenti dal territorio

Anche lunedì 11 maggio, Agorà continuerà ad occuparsi dell’emergenza Coronavirus e della nuova ripartenza in Fase 2 con gli aggiornamenti in diretta, gli esperti e i collegamenti dal territorio. Inoltre, in scaletta un’intervista al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia.

Tra gli ospiti di Serena Bortone, dalle 8.00 alle 10.00 su Rai3 ci saranno: “Roberto Cauda, direttore dipartimento Malattie infettive – Policlinico Gemelli; Andrea Vianello; Mariano Bella, centro studi Confcommercio; Roberta Pinotti, Partito democratico; Giovanni Toti, presidente Regione Liguria; Clemente Mastella, sindaco Benevento; Ettore Licheri, Movimento 5 Stelle; Alan Friedman, giornalista e scrittore; Francesca Reggiani, attrice e Francesca Fialdini, conduttrice”.