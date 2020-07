Anche martedì 14 luglio, Agorà come sempre dalle 8.00 alle 10.00 su Rai3, continuerà ad occuparsi della ripartenza nella Fase3. Al centro della puntata, l’attualità politica, la cronaca dell’estate all’insegna del covid e della ripresa economica del paese, gli aggiornamenti in diretta, gli esperti e i collegamenti dal territorio. In scaletta, anche l’intervista a Enzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei.

Tra gli altri ospiti di Roberto Vicaretti, ci saranno: Giancarlo Cancelleri, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Carlo Calenda, Azione; Francesco Paolo Sisto, Forza Italia; Rossella Muroni, Liberi E Uguali; Bruno Vespa; Laura Tecce, La Notizia; Alessandro Cecchi Paone; Egle Possetti, Presidente Comitato ricordo vittime Ponte Morandi; Gianluigi De Palo, Presidente Forum Associazioni Familiari; Valentina Simeoni, Scrittrice e Antropologa; Alessandro Rosina, Demografo Università Cattolica di Milano.