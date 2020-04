Anche mercoledì 8 aprile, dalle 8 su Rai3, Agorà continuerà a occuparsi dell’emergenza coronavirus con tutti gli aggiornamenti in diretta, gli esperti e i collegamenti dal territorio.

Nell’ambito dell’impegno della rete a dedicare spazi a docenti e ragazzi in questo periodo di chiusura forzata delle scuole, Agorà ospiterà come sempre il professor Roberto Cighetti, insegnante di Scienze a Casalpusterlengo che ha vissuto nella zona rossa di Codogno e che ora è tornato a fare lezione. In scaletta l’intervista al ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi. Tra gli ospiti di Serena Bortone ci saranno anche Isabella Rauti, Fratelli d’Italia, Emanuele Fiano, Partito Democratico, Massimo Galli, direttore Malattie infettive dell’ospedale Sacco, Luisa Todini, presidente Comitato Leonardo, Luciano Fontana, direttore Corriere della Sera, Francesco Rutelli, presidente Anica, Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, Roberto Cighetti, professore all’Istituto Cesaris di Casalpusterlengo.