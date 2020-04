Ancora emergenza Coronavirus in primo piano ad “Agorà”, il programma di Rai3 in onda giovedì 30 aprile a partire dalle 08.00 e fino alle 10.00… su Rai3, con tutti gli aggiornamenti in diretta, gli esperti e i collegamenti dal territorio

Tra gli ospiti di Serena Bortone: “Massimo Andreoni, Direttore Scientifico SIMIT – Società Italiana Infettivologia; Alessio Villarosa, sottosegretario all’Economia, M5s; Maurizio Landini, segretario generale Cgil; Gianluigi Cimmino – ceo Pianoforte Holding; Luigi Marattin, Italia Viva; Alessandro Morelli, Lega; Licia Ronzulli, Forza Italia; Daniela Preziosi, Il Manifesto; Gabriele Lavia, regista; Fabrizio Masia, sondaggista”.