Ancora un’altra domenica, insieme a Mara Venier che ha iniziato a condurre dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma la 31^ puntata di Domenica In a partire dalle ore 14.00 di oggi 19 aprile 2020.

Si continua, con i collegamenti in diretta all’insegna dello slogan “io resto a casa”. Ormai da oltre un mese e mezzo, siamo abituati alle nuove formule che sono state studiate per permettere ai programmi più amati di andare in onda; Mara quindi sarà in diretta, con i suoi ospiti. L’abbiamo lasciata settimana scorsa molto commossa, nella trasmissione di Pasqua con il video messaggio del suo nipotino.