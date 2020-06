Appuntamento su Rai1…, oggi alle 16.40 con il “podio” di ItaliaSì

Con “ItaliaSì” condotto da Marco Liorni, appuntamento con il “podio del pomeriggio” di Rai1, sabato 6 giugno, alle 16.40. Come di consueto, al fianco di Liorni, Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli. In questa puntata la sigla è dedicata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita il 2 giugno a Codogno dove simbolicamente ha abbracciato tutta l’Italia che ha combattuto (e vinto) il coronavirus.

E ancora, nelle storie di “ItaliaSì”: mamma, papà e figlioletto che partono dalla Sicilia per incontrare i nonni a Roma: quello che succede è commovente; lo psichiatra Domenico Mazzullo trova una lettera mai letta in un libro appena comprato per strada. Chi sarà Mario? Tutti si chiedono se gli oggetti dimenticati dentro casa possono avere un valore inaspettato: la parola al rigattiere; Roberto Pegurri dirà perché anche con la canzone del Piave si dovrebbe osservare un minuto di silenzio; Diego Ingrassia, esperto di analisi emotivo-comportamentale, spiega quando i nostri saggi mentono o dicono la verità. E poi, Francesco Bulli ha battuto il grande Archimede Pitagorico, ma quanti italiani lo capiscono? Irene, la prima persona che risale sul podio, racconta di una vita spiata per due anni; l’astronauta Luca Parmitano e l’astronomo Andrea Longobardo portano il pubblico con loro nella magia dello spazio.

Per l’attualità Francesca Sivieri, la maestra che legge libri per i ragazzi nel parco e il sindaco la attacca: “Viola le regole”. La sigla “Italia d’Oro” di Pierangelo Bertoli è stata riarrangiata per l’occasione dal figlio Alberto.