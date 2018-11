Arriva a Giarre, la quarta sconfitta in campionato, per la Zs Group Messina

Matura a Giarre la quarta sconfitta in campionato, terza consecutiva, della ZS Group Messina, superata dai padroni di casa con il punteggio di 77-63. I peloritani pagano care le assenze di Nino Sidoti, Kolev e le non perfette condizioni di Black, sceso in campo nonostante il lutto che ha colpito il giocatore irlandese proprio nella giornata di oggi. Malgrado tutto, la squadra di Pippo Sidoti era partita bene (12-0), giocando un buon basket e mettendo alle corde gli etnei, grazie alle buone giocate di Mazzullo, Corazzon e Ale Sidoti. Arcidiacono e Marzo reagiscono e riportano i gialli di casa sul -9 (22-13) alla prima sirena.

Al ritorno in campo la Basket School Messina allunga fino al +12 (20-32), ancora Ale Sidoti protagonista. Ma la zona ordinata da coach D’Urso mette in grande difficoltà i peloritani, che non centrano più il bersaglio dal campo e subiscono un break pesantissimo: 16-0. Giarre opera il sorpasso e Messina trova solo due punti dalla lunetta e chiude all’intervallo lungo sotto di 6 lunghezze (40-34). Negli spogliatoi la strigliata di Pippo Sidoti sembra aver svegliato i giallorossi, un break di 9-0 griffato Corazzon, Mazzù e Black riporta avanti la ZS Group (40-43). La gara è più equilibrata, ma l’infortunio a Corazzon (15 punti fino a quel momento) penalizza ancora i messinesi.

Marzo e Arcidiacono operano il nuovo, definitivo, sorpasso e, approfittando di qualche ingenuità degli avversari, portano a +5 il vantaggio giarrese (57-52) alla mezzora. Al ritorno in campo la quinta tripla di Ale Sidoti illude la Basket School. La premiata ditta Marzo-Arcidiacono (53 punti in due) confeziona la nuova, definitiva fuga degli etnei. Messina non trova continuità, la tripla di Knezevic la riporta a -9 (69-60), ma è l’ultimo sussulto. Giarre gioca sul velluto e tocca quota 77, poi Mazzù mette la tripla del -14, un divario fin troppo ingeneroso per una fragile Messina che non può regalare a qualsiasi avversario titolari importanti come quelli assenti anche al PalaCannavò. In classifica la ZS Group Messina resta ferma a quota 10, ancora in piena zona playoff, Giarre sale a 8 punti. Domenica prossima al PalaMili arriva il Gravina e la squadra allenata da Pippo Sidoti proverà ad interrompere il trend negativo.