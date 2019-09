“Buon Compleanno Mimì”: la 7^ edizione della manifestazione per ricordare Mia Martini, si terrà stasera al Teatro Nuovo di Milano, con la conduzione di Luisa Corna

“Buon Compleanno Mimì”: la 7^ edizione della manifestazione per ricordare Mia Martini si terrà stasera al Teatro Nuovo di Milano, con inizio alle ore 20.45 e la conduzione di Luisa Corna.

La cantante, è stata l’esempio massimo di artista dalla personalità originale e dall’anima profonda, capace di coinvolgere nelle proprie emozioni milioni di persone in modo indimenticabile. Sorella di Loredana Bertè e Leda (che organizza l’evento odierno), la sua storia purtroppo ha aqvuto un triste epilogo. Nelle sue canzoni, vi era un grido di aiuto unito ad atti di immenso amore e passione per la musica.

Questa sera, la onoreranno sul palco ad un giorno di distanza dalla data in cui avrebbe compiuto 72 anni: “Rita Pavone, Michele Placido, Giordana Angi, Valerio Scanu, Syria, Silvia Salemi, Tricarico, Mariella Nava, Luisa Corna, Luna Vincenti, Pierdavide Carone e Dear Jack, Alessio Bernabei, Martina Attili, Giulia Luzi, LE DEVA, Dario GAY, Raffaele Moretti, Gara e Valeria Crescenzi”.

Organizzazione

Lo spettacolo viene organizzato dall’Associazione Culturale Minuetto e Leda Bertè; mentre il compito di curare la Direzione artistica è affidato a Vincenzo Adriani e Giancarlo Del Duca. Quest’anno, è prevista la partecipazione speciale di Dario Gay, Valeria Crescenzi e Olivia Bertè, che con le rispettive recite interpreteranno a loro modo un brano di Mia Martini per non farla dimenticare. Si tratta di un piccolo omaggio, ad una personalità debole, ma allo stesso enorme. I biglietti si possono acquistare (fino ad esaurimento) su TicketOne e presso il botteghino della struttura dove si terrà l’iniziativa; i prezzi sono variabili e partono dai 20,00 euro. Tutti i proventi, raccolti in questo contesto, verranno ceduti al sodalizio associativo “Minuetto Mimì Sarà”; partner dello spettacolo è Radio Italia Anni 60.

L’occasione, è importante, anche perchè attraverso l’impegno profuso si cerca di fare prevenzione al suicidio, che oggi è un tema molto delicato. Proprio in questi giorni su Twitter è comparso l’hashtag #WorldSuicidePreventionDay, nel quale molti utenti hanno evidenziato le loro esperienze familiari o hanno comunicato semplicemente solidarietà a chiunque stia passando un periodo di sconforto facendo appello alla speranza che nessuno possa mai giungere ad una conclusione tanto tranciante.