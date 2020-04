Buone notizie per i fan di Raoul Bova e di Come un Delfino: secondo quel che era stato già annunciato, la serie in onda su Canale 5 non è stata sospesa bensì spostata

Buone notizie per i fan di Raoul Bova e di Come un Delfino. Come era stato già annunciato, la serie in onda su Canale 5 non è stata sospesa bensì spostata. Oggi sabato 11 aprile 2020, è finalmente tornata in onda con la settima e penultima puntata alle ore 14.05, subito dopo l’appuntamento con Beautiful.

Come un Delfino, dove eravamo rimasti

Alessandro sta tentando in ogni modo di aiutare Nico, che peggiora giorno dopo giorno. Il ragazzo deve sottoporsi a una costosissima e pericolosa operazione, che potrebbe però salvarlo dalla sedia a rotelle. L’allenatore decide di partecipare alla prossima gara per guadagnare il denaro da utilizzare per l’intervento. Dominici ha paura deludere i ragazzi non portando a casa la vittoria e ha il morale a terra: Anna lo ha tradito con un articolo diffamatorio nei confronti della sua squadra. Il giorno della gara è però arrivato e Alessandro si prepara ad affrontare i suoi sfidanti. Peccato però che non possa neanche mettere piede in acqua. Viene squalificato con un accusa di doping e deve subire un processo. Ma gli Scalese non si fermano qui. Non basta certo una sospensione dalle attività sportive per cinque anni ma Alessandro deve finire in prigione. Così Ugo mette nel suo armadietto delle sostanze stupefacenti.

Come Un Delfino 2, la trama della settima puntata in onda oggi su Canale 5

Ed eccoci giunti alla puntata di oggi pomeriggio. Alessandro è sotto torchio. Il processo contro di lui, non solo per doping ma per possesso di sostanze stupefacenti, rischia di mandarlo in carcere. Le analisi del sangue sono contro di lui e Dominici capisce di essere caduto nella terribile trappola degli Scalese. Il giudice lo condanna a tre anni di reclusione per possesso di stupefacenti. I Ragazzi del Sole e Anna – che ha finalmente chiarito di non aver pubblicato lei l’articolo – sono sconvolti ma anche gli unici a credere nell’innocenza dell’allenatore e ovviamente a cercare di aiutarlo. Ad aiutare i nuotatori ci pensa per fortuna il vecchio allenatore di Alessandro, che propone a tutti di trasferirsi a Malta – dove lui ha una casa – e di allenarsi in mare. Solo così potranno partecipare al campionato di nuoto a squadre. Ma la situazione non si è certo calmata… Anna infatti rischia di finire nel mirino degli Scalese.