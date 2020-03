Chi l’ha visto?, il programma di Federica Sciarelli sara’ in onda questa sera su Rai3 in diretta dagli Studi di via Teulada, 66

Chi l’ha visto?, il programma di Federica Sciarelli in onda oggi, mercoledì 11 marzo, alle 21.20, su Rai3, come sempre, raccoglierà le richieste di aiuto e gli appelli dei familiari degli scomparsi ma in questo particolare momento del Paese, in diretta dagli studi di via Teulada, cercherà anche di dare risposte alle domande dei telespettatori sul Coronavirus, i comportamenti da tenere, le regole da rispettare.