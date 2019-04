Nella puntata di “Chi l’ha visto?” in onda oggi mercoledì 10 aprile in prima serata fino alle ore 23.55 su Rai3 Federica Sciarelli torna sui diversi casi trattati dal programma come quello di Maria Antonietta Rositani, infermiera di Reggio Calabria che l’11 marzo scorso fu aggredita dall’ex marito Ciro Russo che dopo essere evaso dalla Campania ha raggiunto la Citta’ dello Stretto per dare fuoco a colei che era la sua consorte.

Ampio servizio anche sulla morte di Stefano Leo.