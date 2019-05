“Chi l’ha Visto?”: questa sera su Rai3, alle ore 21.20

Dopo l’appello a Chi l’ha visto? per la scomparsa di Simona Zicca, una donna si è messa in contatto con la mamma della 24enne raccontando di liti violente tra la ragazza e il fidanzato. Ma era tutto falso. Ora la donna è stata denunciata. Se ne parla nella puntata di “Chi l’ha visto?”, in onda su Rai3 mercoledì 15 maggio alle 21.20.

A seguire anche aggiornamenti sul caso del pensionato di Manduria perseguitato dalla baby gang: nel gruppo di bulli che tormentava Antonio Stano, ora indagati, ci sono anche due ragazze.

Per assistere alla puntata in diretta dallo studio 2 di via Teulada bisogna prenotarsi scrivendo a 8262@rai.it Per inviare contributi: facebook: www.facebook.com/chilhavisto/ twitter @chilhavistorai3 sito: www.chilhavisto.rai.it – email 8262@rai.it WhatsApp 3453131987

Per assistere alla puntata in diretta dallo Studio 2 di via Teulada il mercoledì sera si può prenotare scrivendo a 8262@rai.it