“Chi l’ha Visto?”, questa sera su Rai3 fino alle ore 23.55

Nel corso della serata di oggi, mercoledì 3 luglio in prima serata e fino alle ore 23.55 su Rai3, sarà ospite nello studio di ‘Chi l’ha visto’ una ragazza allontanata dalla famiglia e data in affidamento per abusi, anche se lei ha sempre detto di non aver mai subìto.

Poi il caso dei bambini scomparsi perché allontanati dalle famiglie di origine, al centro della puntata del programma di Federica Sciarelli, con documenti inediti sull’inchiesta “Angeli e demoni” di Reggio Emilia, ma non solo. In studio anche i genitori dell’altra inchiesta emiliana denominata “Veleno”.

Sono numerose le famiglie che si sono rivolte a Chi l’ha visto? segnalando le vicissitudini affrontate. Proseguirà anche l’inchiesta sulle “truffe romantiche” con gli ultimi aggiornamenti.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/ twitter @chilhavistorai3; sito: www.chilhavisto.rai.it – email 8262@rai.it; WhatsApp 3453131987.