Chi l’ha visto si prepara all’ultima puntata dell’anno: nella prima serata di oggi, mercoledì 23 dicembre 2020, Federica Sciarelli condividerà con il pubblico nuove storie di scomparse e notizie di cronaca. Il ritorno per fortuna è previsto, per mercoledì 13 gennaio 2021.

Nel programma che è iniziato su Rai3 alle 21.20, ci si concentrerà in particolare su Maria Sestina Arcuri, la giovane parrucchiera della provincia di Viterbo. La donna è morta cadendo dalle scale mentre si trovava a casa della nonna dell’ex fidanzato ma le autorità stanno vagliano la possibilità che non si sia trattato di un incidente. Il trentenne Andrea Landolfi infatti sarebbe il principale sospettato: la nonna potrebbe essere l’unica testimone oculare dell’accaduto, anche se in un primo momento ha riferito agli inquirenti che Maria sarebbe morta a causa di un incidente. Lo zio e la sorella dell’accusato invece, riferisce Il Messaggero, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante l’incontro con i giudici della Corte d’Assise.