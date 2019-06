“Chi l’ha visto?”: stasera alle ore 21.20, su Rai3

Nella puntata di “Chi l’ha visto?” in onda oggi, mercoledì 19 giugno, alle ore 21.20 su Rai3 si continuerà a parlare di truffe romantiche. Dopo Maurizio Aiello, il cattivo di “Un posto al sole”, un altro attore, anche lui vittima perché si è visto sottrarre le proprie fotografie come esca per raggirare altre donne, parteciperà in diretta.

Ancora testimonianze toccanti di vittime che si sono riconosciute nelle truffe affettive, che hanno creduto al principe azzurro e hanno donato i loro risparmi e ora lo denunciano al programma di Federica Sciarelli. Durante la puntata saranno mostrate anche le immagini dei giovani che hanno seguito i ragazzi dalla maglietta rossa, quella con la scritta Cinema America, aggrediti e picchiati al centro di Roma.