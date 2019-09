Chi l’ha Visto?: stasera su Rai3, fino alle ore 24.00

Ogni mercoledì a partire da oggi, 11 settembre fino alle 24.00, riparte lo storico programma di servizio di Rai3 che accompagnerà il pubblico con i consueti appuntamenti settimanali.

Federica Sciarelli darà spazio alle emergenze, scomparsi e aggiornamenti. Tornano le grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga, anziani soli, maltrattamenti alle donne, femminicidi e le campagne sociali come le “truffe romantiche” oltre alle delicate inchieste sugli affidi (“veleno” e “angeli e demoni”) dando voce e sostegno alle numerose vittime.

Nella prima puntata l’omicidio di Piacenza: molti aspetti ancora da chiarire nella morte di Elisa Pomarelli. Gli ultimi sviluppi delle indagini con testimoni e documenti. I carabinieri del Reparto Operativo di Piacenza ricostruiscono per l’inviata del programma tutti i fatti fino all’arresto di Sebastiani. Documenti inediti e rivelazioni anche nell’inchiesta di Bibbiano dei bambini strappati alle loro famiglie.

Il programma va in onda, come sempre, in diretta dallo studio 2 di via Teulada dove il pubblico di affezionati può assistere alla puntata scrivendo alla redazione per prenotarsi. Chi l’ha visto? si avvale di tutti i canali di comunicazione per ricevere in tempo reale dai telespettatori notizie, aggiornamenti e segnalazioni. Anche nel corso della diretta, testimonianze e contributi possono arrivare attraverso telefono, posta elettronica, messaggi vocali e video dei vari social network.

Per assistere al programma in diretta dallo studio:

telefono 06.8262 o posta elettronica 8262@rai.it.

Per contatti: facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3 sito: www.chilhavisto.rai.it.

WhatsApp 345 313 1987.