Cineforum nel segno della qualità cinematografica. Giovedì 26 settembre, nella saletta a piano terra del Residence CineApollo di Messina, lo storico Cineforum Don Orione e la Multisala Apollo hanno presentato in conferenza stampa l’edizione 2019/20 delle rispettive stagioni cinematografiche. Sono intervenuti Loredana Polizzi, imprenditrice della Multisala Apollo, il critico e storico del cinema Nino Genovese, presidente del Cineforum Don Orione, e Giuseppe Corallo, componente del Direttivo sempre del Cineforum Don Orione. Lunedì 30 settembre è in cartellone il film d’apertura del Cineforum Don Orione (56°/57° edizione), il più antico Cineforum messinese e l’associazione culturale più longeva in città, in attività senza interruzioni dal 1963.

Per l’occasione, si propone, con il primo ingresso gratuito (ore 16.30 – 18.30 – 20.30 – 22.30), il film francese “Il complicato mondo di Nathalie” (2017), una commedia diretta da David Foenkinos e Stéphane Foenkinos, con Karin Viard e Anne Dorva. Il programma, ogni lunedì alla Multisala Apollo fino al mese di marzo, si svolge con l’intervento della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e con il patrocinio gratuito della FICC (Federazione Italiana Circoli del Cinema), realtà alla quale aderisce lo stesso Cineforum Don Orione. L’abbonamento ordinario all’intero ciclo di 25 film costa 50 (cinquanta) euro; 25 (venticinque) euro per i giovani dai 14 ai 25 anni; 45 (quarantacinque) euro per gli iscritti all’Università della Terza Età / Unitre di Messina e a tutti i CRAL; il costo di un singolo spettacolo è di 5 (cinque) euro. Per leggere il programma: https://cineforumdonorione.com/partecipa/. Cicli dedicati alla Francia e agli Usa, Incontri con l’autore e temi come i rapporti di coppia e “Cinema e società”, oltre alla “Giornata della donna” e al “Cinema ritrovato” (con omaggio al regista Giorgio Diritti), caratterizzano la stagione 2019/20. Mercoledì 2 (ore 16.30 – 18.30 – 20.30) e venerdì 4 ottobre (ore 16.30 – 20.30) è in cartellone, invece, il film di successo “A Star is Born”, che inaugura il Cineforum della Multisala Apollo. Anche in questo caso il primo ingresso è gratuito. Si tratta di un film che ha come protagonisti Lady Gaga, in una versione inedita, e Bradley Cooper, pure regista e tra gli sceneggiatori. Per leggere il programma del Cineforum: https://multisalaapollo.com/.

Ha evidenziato Loredana Polizzi (Cineforum Apollo): «Sono due liste di titoli completamente diverse, con differenti idee d’intrattenimento, e quindi non in competizione tra loro. Il Cineforum della Multisala Apollo propone, da ottobre a maggio, ogni mercoledì e venerdì, ventotto titoli di richiamo, ma che non hanno avuto la giusta attenzione lo scorso anno per una tiratura limitata o che non sono stati programmati in città. L’abbonamento costa cinquanta euro, con due film a scelta nella programmazione ordinaria dal lunedì al venerdì, e il mini abbonamento 30 (trenta) euro con 12 titoli a scelta. Nota vincente è dare al nostro pubblico la possibilità di interfacciarsi con tre film del Cineforum Don Orione, da aggiungere a quelli già programmati. Il costo di un singolo spettacolo è di cinque euro”. Da ricordare pure, alla Multisala Apollo, una serie di eventi come “In diretta al cinema”, stagione 2019/20, con la Royal Opera House, proponendo dall’8 ottobre (“Don Giovanni”, ore 19.45) al 18 giugno l’emozione senza tempo delle opere liriche e dei balletti».