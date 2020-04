Come Un Delfino 2…, l’ultima puntata: oggi pomeriggio su Canale5. La trasmissione della fiction con Raoul Bova è arrivata al gran finale previsto alle ore 14.00 di oggi 18 aprile 2020.

Questo pomeriggio, scopriremo quale sarà il futuro di Alessandro Dominici – accusato di spaccio di droga – e se i Ragazzi del Sole saranno capaci di realizzare il proprio sogno di vincere i Campionati Italiani a Squadre.

Riprendiamo il racconto da dove eravamo rimasti

La settima e penultima puntata di Come Un Delfino – seconda stagione – ha visto i Ragazzi del Sole partire per Malta, per allenarsi. È proprio in quest’isola che Alessandro, fiaccato dagli ultimi eventi, ritrova la grinta di un tempo e la passione per il suo sport. Anna intanto – a Roma – ha portato avanti le indagini scoprendo che uno dei quattro centri che si sono occupati delle analisi di Alessandro, potrebbe aver compromesso i risultati sotto pagamento di una tangente dagli Scalese. Decide così di raggiungere il fidanzato a Malta per informarlo. Ma ben più grande notizia arriva da Giulia. Rocco si è svegliato e ha confessato che il suo allenatore non gli ha dato nessun farmaco prima del suo improvviso malore.

La trama dell’ultimo episodio

Le buone notizie rinvigoriscono i Ragazzi del Sole. L’allenamento nelle acque del mare di Malta è stato duro ma ha reso tutti più forti. Il giorno dei Campionati Italiani a Squadre è arrivato ma purtroppo a vincerli sono gli atleti della Taurus. Rinaldi ha dopato Bibbi, per permettergli di vincere la staffetta e il loro gioco sporco ha dato la vittoria alla loro squadra. Ma inaspettatamente… Bibbi confessa e il risultato viene ribaltato. I ragazzi di Alessandro sono i campioni!

C’è però ancora una faccenda da sistemare: le accuse che pendono su Dominici. Ancora una volta è Bibbi – insieme a suo padre – a dare una mano all’allenatore. Alessandro viene riabilitato e decide di partecipare ai mondiali ma Scalese – furioso – mette in atto un altro piano. Rapisce Anna e manda un messaggio al suo fidanzato, facendolo cadere in un agguato con tanto di sparatoria. Alessandro viene ferito ma decide di partecipare comunque alle gare, nonostante la gamba gli faccia molto male. Riuscirà a vincere?