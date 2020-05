Con Flavio Insinna…, torna questa sera alle 18.45… “L’Eredità” di Rai1

Lunedì 4 maggio, nella consueta collocazione delle 18.45 su Rai 1, ritorna “L’Eredità”.

Pur rispettando tutte le regole e le indicazioni di questo difficile periodo, il popolare programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna torna in onda per offrire, con l’accordo e il sostegno della Rai il proprio contributo di solidarietà all’Organizzazione che ha operato per affrontare la crisi dovuta al Coronavirus, il dipartimento della Protezione Civile.

Le puntate, prodotte in collaborazione con Banijay Italia, saranno quindi organizzate in una serie di “tornei settimanali”, nei quali Campioni delle passate stagioni si affronteranno per devolvere interamente le proprie eventuali vincite in beneficenza. In una sorta di “scambio”, chi da “L’Eredità” ha avuto mette a disposizione la propria bravura ed esperienza per dare un esempio di solidarietà e di partecipazione.

Pur nell’intensità della contesa, quindi, tutti i partecipanti-Campioni avranno uno scopo unico e condiviso: vincere la sfida finale della “Ghigliottina” e contribuire così alla “Fase Due” della riapertura e della ricostruzione.

Un’edizione speciale de “L’Eredità”, nella quale comunque non mancheranno tutti quegli ingredienti che hanno contribuito a fare del programma pomeridiano un appuntamento fisso per gran parte degli italiani: giochi interessanti e avvincenti, concorrenti validi e motivati, e soprattutto affetto e simpatia verso il suo pubblico, che Flavio Insinna definisce “la grande famiglia de “L’Eredità”.

Un’occasione per proporre nuovi momenti di sorriso e di emozioni, e al contempo una testimonianza di unità e sostegno. Nel corso di tutte le puntate, infatti, i telespettatori troveranno un IBAN della Protezione Civile cui poter devolvere la propria donazione, in tal modo, anche nell’eventualità in cui i concorrenti non dovessero vincere, L’Eredità continuerà comunque a raccogliere fondi.